La Vanoli Cremona c’è! La Supercoppa di Serie A2 è sua

La Vanoli Basket Cremona si aggiudica la Supercoppa LNP 2022 Old Wild West di Serie A2, superando 67-71 in un’equilibrata finale un’indomita Allianz Pazienza San Severo, in una sfida fatta di parziali e controparziali. Per la Vanoli 16 punti di Paul Eboua, uscito per falli nell’ultimo periodo, 13 di Trevor Lacey, decisivo nel finale e premiato come Mvp della gara, e 10 di Jalen Cannon. Per San Severo 16 punti con 12 rimbalzi di Ed Daniel e 14 di Agustin Fabi.

Primo quarto

Due triple di Bogliardi e Fabi danno il 6-2 Allianz Pazienza in apertura (3°); San Severo ha buon impatto anche da Lupusor, mentre Denegri ed Eboua sono protagonisti per Cremona (11-10 al 7°). Prosegue l’equilibrio, con buoni contributi da Wilson, per San Severo, e Cannon e Caroti per la Vanoli: è +2 Allianz Pazienza alla prima pausa (18-16).

Secondo quarto

Buon inizio della Vanoli nel secondo periodo, con Caroti, Eboua ed Alibegovic, che propiziano uno 0-9 di break per il +7 cremonese (18-25 al 14°); ma San Severo ritorna subito a -2 con Fabi e Lupusor. Cremona ha un bell’impatto del classe 2004 Gallo, che con una tripla firma il +6 Vanoli (25-31 al 18°). All’intervallo lungo è 29-33 per Cremona, con un canestro di Daniel per l’Allianz Pazienza.

Terzo quarto

Due canestri pesanti di Fabi e Daniel aprono il secondo tempo per San Severo (35-35 al 23°), Cremona piazza uno 0-8 di parziale con Lacey, Eboua e Denegri (35-43 al 24°), ma Daniel e Fabi riportano sotto San Severo (40-45 al 27°), con due triple di Lupusor e Sabatino danno il -1 (47-48 al 29°). +2 Vanoli dopo tre periodi (48-50).

Quarto quarto

Dopo il pareggio di Petrusevski, Piccoli e Lacey danno il +6 alla Vanoli (50-56 al 33°), con Eboua che esce per falli in casa Cremona. Ancora una volta San Severo si riporta a contatto, con Daniel e Lupusor (55-56 al 34°), ma la Vanoli riallunga subito con Lacey e Cannon (55-64 al 35°). Fabi e Daniel per il nuovo -3 pugliese (61-64 al 37°), quinto fallo anche per Cannon nella Vanoli. Cremona ritorna con un buon vantaggio grazie ad uno scatenato Lacey ed a una tripla di Mobio (61-69 al 38°). San Severo prova un ultimo assalto con i soliti Daniel e Fabi e con Wilson (67-70 a 7 secondi dal termine), ma capitan Caroti realizza il libero del successo Vanoli. Finisce 67-71 per Cremona.

IL BOXSCORE DELLA GARA -> https://netcasting3.webpont.com/?ita2_scup_95

Fonte: Lega Nazionale Pallacanestro

Leggi anche: Pozzecco e l’abbraccio con Giannis: il greco l’ha mandato a fanc**o