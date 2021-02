La vera ragione dietro il limite di 35 minuti a partita di Steph Curry raccontato da coach Steve Kerr

Steph Curry sta giocando solo 35 minuti a partita, che è piuttosto poco considerando che è il giocatore franchigia della squadra. Qualche minuto in più avrebbe aiutato gli Warriors contro i San Antonio Spurs, ma coach Steve Kerr non si è fatto attendere.

Dopo la sconfitta di questa notte, Kerr ha condiviso il motivo per cui ha Curry ha giocato soli 35 minuti a partita. Il coach degli Warriors ha condiviso che vuole che Curry rimanga in forma e in salute il più a lungo possibile.

Asked Steve Kerr postgame about Steph Curry's minute totals. He remained firm that they'll hold him to 34, 35ish on a nightly basis and not chase wins. Here's the full quote. pic.twitter.com/jWHNvi26Z8

Kerr ha aggiunto che Curry è ben consapevole di ciò che sta facendo lo staff tecnico. Sa che gli Warriors lo stanno facendo per lui e per la squadra, soprattutto nel lungo periodo.

Kerr noted he doesn't think Curry is frustrated. "Steph's a grown up. He's an incredible teammate. He has full awareness of what we're doing right now and what this season is about…Steph's not frustrated. He doesn't like to lose, he's a big time competitor, but he'll hang in."

