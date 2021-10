La Virtus Bologna alla fine sceglie Isaia Cordinier

Ieri sembrava che la Virtus Bologna fosse indirizzata su Axel Toupane, invece secondo Emiliano Carchia di Sportando i bianconeri avrebbero chiuso per l’altro candidato a sostituire l’infortunato Abass: Isaia Cordinier. Il francese è un giocatore già affermato in Europa e l’anno scorso, con Nanterre, era stato inserito nel primo quintetto di EuroCup. Settimana scorsa i Brooklyn Nets hanno rinunciato ai diritti su Cordinier, rendendolo del tutto free agent e libero di firmare con qualsiasi squadra.

Isaia Cordinier to Virtus Bologna is a done deal, I am told.

Cordinier spent last season with Nanterre averaging 12ppg in Jeep Elite and 15.8ppg in EuroCup

— Emiliano Carchia (@Carchia) October 1, 2021