La Virtus Bologna annuncia Ty-Shon Leron Alexander

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo biennale, con opzioni, con Ty-Shon Leron Alexander.

Il commento del Direttore Generale delle V Nere Paolo Ronci: “Ty-Shon Alexander è un giocatore giovane, di grande prospettiva e che ha già maturato esperienza in una franchigia importante come i Phoenix Suns. Il suo arrivo ci permette di completare il roster con caratteristiche utili nell’immediato e contemporaneamente con una prospettiva di futuro sviluppo della nostra squadra. Era un’operazione di mercato nei programmi del Club, non dettata dalla necessità di sostituire Mannion, anche perché Nico non ha, fortunatamente, nessuna necessità di essere sostituito.”

La dichiarazione di Ty-Shon Leron Alexander da giocatore bianconero: “Non vedo l’ora di unirmi a questo gruppo di grandissimi talenti e di grandi giocatori. E’ un onore per me far parte della Virtus Segafredo Bologna. Sono pronto a mostrare il mio talento ed a vivere momenti speciali con i compagni, il coach ed i tifosi.”

Guardia di 191cm, Alexander nasce a Charlotte il 16 luglio 1998.

Frequenta il college di Creighton dal 2017 al 2020 superando quota 1000 punti segnati, chiudendo la sua esperienza all’università con 17 punti di media, 5 rimbalzi, 3 assist e la nomina nel First Team All-Big East. Nella scorsa stagione Alexander sottoscrive un two-way contract con i Phoenix Suns e debutta in NBA nel dicembre 2020 nella vittoria contro i Sacramento Kings. La sua stagione si alterna tra NBA e G-League: con la maglia di Canton Charge viaggia con 10 punti di media, 3 rimbalzi e 2 assist. Ha concluso la stagione 2020-2021 con la maglia dei Suns alle NBA Finals nella

serie contro i Milwaukee Bucks. Il neo acquisto bianconero indosserà la canotta numero 15.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Ty-Shon Alexander nella grande famiglia bianconera.

Ufficio Stampa Virtus Bologna