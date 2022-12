La Virtus Bologna approccia male la gara e perde contro il Baskonia

Dopo due vittorie di fila, la Virtus Bologna torna a perdere in EuroLega, uscendo sconfitta contro il Baskonia. I baschi si sono imposti in casa 90-79 grazie ad un ottimo primo tempo, soprattutto nel secondo quarto.

Un parziale di 21-8 nel secondo periodo, con protagonisti Kotsar e Sedekerskis, ha scavato il solco. La Virtus, arrivata all’intervallo sotto 45-31, non è poi riuscita a rientrare nel terzo quarto, nonostante gli sforzi di un Marco Belinelli al suo season-high in EuroLega (15 punti). Bologna ha recuperato solo negli ultimi 10′, tornando addirittura a -6 grazie ad un gioco da 4 punti di Nico Mannion. Una tripla di Darius Thompson ha rimesso le cose in ordine per il Baskonia, e i blaugrana sono tornati comodamente in vantaggio chiudendo poi la gara sul +11.

Per la Virtus 15 punti di Belinelli e Shengelia, grande ex della partita. Per il Baskonia invece 22 punti di Marinkovic e 13 assist di Pierria Henry, vero metronomo della squadra spagnola.

Foto: Virtus Bologna