La Virtus Bologna crolla nel secondo tempo con l’Olympiacos

Olympiacos Pireo 74 – Virtus Bologna 69

(21-22, 16-24, 20-5, 17-18)

Incredibile tracollo della Virtus Bologna nel terzo quarto della sfida di EuroLega con l’Olympiacos. Le V Nere segnano solamente 5 punti dopo l’intervallo con un solo canestro su azione e si vedono sfilare dalle mani una partita fin lì molto ben gestita. V Nere praticamente sempre avanti nel primo tempo con un paio di break che servono a sfiorare la doppia cifra di vantaggio nella seconda frazione. Una difesa per larghi tratti competente e una oculata gestione in attacco valgono il 37-46 all’intervallo.

I bolognesi, però, restano negli spogliatoi e incassano un break di 16-0, sbloccando il loro tabellino dopo più di 7 minuti dal ritorno in campo. Alla fine sarà 20-5 il parziale del terzo quarto che decide l’incontro, anche perché la Segafredo non si sblocca neanche in avvio di quarto periodo. La squadra di Banchi torna a crescere in difesa ma scivola comunque a -8, non riuscendo mai a trovare ritmo nella metà campo biancorossa. Abass e Pajola danno una scossa tardiva, la Virtus si riporta a -4 nel finale ma le triple di Williams-Goss e Peters consegnano all’Olympiacos una vittoria pesantissima, con tanto di differenza canestri ribaltata.

Olympiacos: Williams-Goss 6, Wright 4, Canaan 12, Lountzis, Mitrou-Long, Fall 11, Papanikolaou 16, Brazdeikis 2, Peters 8, Petrusev 7, Sikma n.e., McKissic 8. Coach: Bartzokas.

Virtus: Cordinier, Lundberg 6, Belinelli 10, Pajola 6, Dobric 5, Shengelia 15, Hackett 10, Mickey 7, Polonara n.e., Zizic 4, Dunston 2, Abass 4. Coach: Banchi.