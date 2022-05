La Virtus Bologna di Eurolega guarda ancora alla Russia per il mercato

La Virtus Bologna è tornata tra le grandi di Europa, lo ha fatto vincendo questa settimana l’EuroCup e in questo modo qualificandosi per l’Eurolega. Subito dopo il successo, il patron Massimo Zanetti aveva promesso un altro grande mercato per fornire a coach Sergio Scariolo “due squadre” per affrontare sia campionato che coppa. I primi nomi che stanno circolando in queste ore arrivano ancora una volta dalla Russia, visto che l’anno prossimo probabilmente i club russi non saranno ancora ammessi all’Eurolega.

Secondo il Corriere dello Sport, la Virtus Bologna sarebbe molto interessata a Nikola Milutinov. Il centro serbo è ancora sotto contratto col CSKA Mosca, con il quale sta disputando i Playoff di VTB League. Un altro nome fatto dal quotidiano è quello di Jordan Mickey, anche lui impegnato con lo Zenit San Pietroburgo in VTB League ma in scadenza in estate. L’americano era già stato accostato alla Virtus a marzo, quando era iniziata l’invasione dell’Ucraina e i club russi erano stati esclusi dall’Eurolega. Poi le V Nere erano virate però su Toko Shengelia, una scelta che ha comunque pagato, alla luce dell’EuroCup alzata questa settimana.

BasketNews esclude invece l’arrivo di Jordan Loyd, che avrebbe già un accordo con l’AS Monaco.