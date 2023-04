La Virtus Bologna è di nuovo sul mercato

La Virtus Bologna riflette seriamente sulla possibilità di operare un’aggiunta al proprio roster in vista del finale di stagione.

Il reparto attenzionato è quello dei lunghi, andato in sofferenza anche nell’ultima giornata di campionato con Trieste. Da diverse settimane, ormai, il rendimento scadente ha portato Mouhammadou Jaiteh (in foto) ai margini delle rotazioni.

L’MVP dell’ultima EuroCup non è riuscito a ripetere le ottime prestazioni della scorsa stagione e non sembra dare affidabilità per i playoff del campionato italiano. Per questo la Virtus sta pensando a un’operazione in entrata, guardando a quelle squadra che sembrano non avere molto da chiedere al finale di stagione.

Una di queste è Saragozza, club quasi certo della salvezza in Liga ACB ma con poche speranze di agganciare i playoff. Alle V Nere piace il centro nigeriano Christian Mekowulu, visto dominare in Italia con le maglie di Orzinuovi in A2 e Treviso in A1, prima di una parentesi meno felice a Sassari. Grande atletismo e capacità di intimidazione vicino al ferro fra le sue doti principali, proprio quello che servirebbe al momento alla Segafredo. Secondo i media bolognesi, però, non è l’unica ipotesi sul tavolo.