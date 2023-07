La Virtus Bologna è vicinissima a Bryant Dunston

Virtus Bologna vicinissima a riportare Bryan Dunston in Italia.

Le V Nere si accingono a piazzare un colpo di grande esperienza sotto i tabelloni. La Segafredo, infatti, sembra vicinissima all’ingaggio di Bryant Dunston. Il lungo americano, classe 1986, è reduce dall’esperienza con l’Efes Istanbul, dove ha vinto l’EuroLega per due volte consecutive. Lo scorso anno con la squadra turca ha viaggiato a quasi 5 punti di media in 14 minuti di impiego. La notizia arriva in anteprima dai media israeliani ma è stata subito ripresa da quelli più vicini alle vicende bianconere.

I’m told 2 time EL with Champ with Anadolu Effes Bryant Dunston and Virtus Bologna are nearing an agreement. — Moses (@MosesB1) July 19, 2023

Non un giocatore di primo pelo e neanche nel momento più sfavillante della sua carriera, Dunston però rappresenta un’aggiunta importante in termini di esperienza e fisicità vicino al canestro. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo dieci anni. La stagione 2012-13 a Varese, infatti, lanciò Dunston alla ribalta del basket europeo, viste le firme successive con Olympiacos e, appunto, Efes. Adesso una nuova avventura all’orizzonte nel campionato italiano. Possiede anche la cittadinanza armena perciò la Virtus “risparmierà” un visto.