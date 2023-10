La Virtus Bologna ha più tifosi del Bologna Calcio: quanti sono in totale?

I tifosi della Virtus Segafredo Bologna in Italia sono 1.046.000, in aumento dell’81% dal 2018 quando erano 579.000. Con questo risultato la Virtus Segafredo Bologna si conferma il Club partecipante ai massimi campionati italiani (Serie A di Calcio, Serie A di Basket, Superlega di Volley) con il bacino di tifo più numeroso tra le squadre dell’Emilia Romagna, davanti a Bologna F.C. e U.S. Sassuolo Calcio. I tifosi bianconeri sono distribuiti in tutta Italia: il 31% è residente in Emilia Romagna mentre il restante 69% in altre regioni.

I dati emergono dalla rilevazione di giugno 2023 della ricerca continuativa Sponsor Value di StageUp e Ipsos considerata l’auditel degli eventi sportivi e spettacolistici italiani che monitora, dal 2001, il seguito, l’attitudine mediatica, l’immagine, il ritorno degli sponsor e i bacini di tifo dei principali eventi sportivi italiani e internazionali.

All’interno del bacino di tifo, rispetto al 2018, cresce l’equilibrio di genere (le tifose dal 38% del 2018, al 46% del 2023), il livello di istruzione dove diplomati o laureati raggiungono il 91% (68% nel 2018) e i fan con un reddito medio-alto e alto, che raggiungono quota 78% (67% nel 2018).

Queste positive differenze si confermano anche paragonando il target dei fan Virtus con quello degli interessati alla Serie A di Basket. Rimanendo in questo confronto, si evidenzia anche il percepito delle sponsorizzazioni: i fan bianconeri riconoscono al 32,7% il main sponsor Segafredo Zanetti, mentre gli interessati alla Serie A raggiungono quota 12,5%. La preferenza delle marche sponsor al momento dell’acquisto di beni e servizi è del 15% più elevata tra i tifosi Virtus rispetto agli interessati al massimo campionato di basket (65% vs 50%).

Dichiarazione Giovanni Palazzi (Presidente StageUp):

“In una Regione che si conferma “basket oriented”, dove il numero complessivo di tifosi della pallacanestro di vertice sovrasta quelli della Serie A di calcio di 868 mila unità (1,2 Milioni vs 332 mila), la Virtus Pallacanestro rafforza la sua posizione di vertice. Questo sia nel seguito che nella qualità del target dei fan. Ciò grazie agli eccellenti risultati sportivi degli ultimi anni, il lancio della squadra femminile, e un attento lavoro del Club nella comunicazione social, che ha permesso di rendere partecipi e vicini alla squadra anche i tifosi non bolognesi. Va sottolineato che la leadership in termini di numerosità dei tifosi della Virtus Pallacanestro nasce da un seguito che raggiunge l’intero territorio nazionale. Di particolare rilievo la passione crescente dei tifosi bianconeri, che genera le migliori condizioni per un aumento dei ricavi e, di conseguenza, della sostenibilità economica”.

Fonte: ufficio stampa StageUp

