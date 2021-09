Nelle scorse ore erano circolati molti nomi, ultimo quello di Yogi Ferrell, per il sostituto di Nico Mannion alla Virtus Bologna. L’azzurro ne avrà probabilmente fino a novembre e la Virtus voleva un giocatore non “a gettone”, ma che potesse contribuire anche quando Mannion sarà rientrato. La scelta è ricaduta su un’opzione inedita finora: l’americano Ty-Shon Alexander, guardia classe 1998, come scritto dalla Gazzetta dello Sport.

Alexander è free agent dopo essere stato undrafted nel 2020 nonostante l’inserimento nel primo quintetto della Big East. Al college ha giocato tre stagioni a Creighton, mentre da professionista è sceso in campo 15 volte in NBA con i Phoenix Suns, coi quali aveva firmato un two-way contract. In 3.1 minuti a partita ha segnato 0.6 punti, passando il resto della stagione in G-League.