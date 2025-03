La Virtus Bologna lascia Reggio Emilia a 45 e sogna la licenza triennale di EuroLega

La Virtus Bologna questa sera è tornata alla vittoria dopo una settimana sicuramente dimenticabile, vincendo il posticipo contro la Pallacanestro Reggiana per 69-45. Una gara mai in discussione in cui i bianconeri hanno hanno permesso a Reggio di superare gli 11 punti solo in una delle quattro frazioni, segnando una delle prestazioni a più basso punteggio degli ultimi anni di LBA. Dopo le voci di mercato e le partenze dei giorni scorsi, la Virtus è stata guidata dal trio Cordinier-Clyburn-Shengelia, tutti a quota 14 punti, e nel secondo tempo ha staccato gli emiliani in modo decisivo, vincendo il derby.

Ma le buone notizie per la Virtus Bologna non finiscono qui: in giornata è emersa la voce, riportata da BasketMagazine, di un’offerta di licenza triennale da parte dell’EuroLega. Oltre ai bianconeri, un’offerta identica sarebbe stata recapitata anche alle due serbe, Partizan Belgrado e Stella Rossa. Se dovesse concretizzarsi questa trattativa per la Virtus, tornata tra le grandi d’Europa da un paio di anni, sarebbe una notizia decisiva anche in chiave futuro.

Foto: Virtus Bologna