La Virtus Bologna lo ha fatto di nuovo: sbancato il Forum, Milano eliminata

La Virtus Bologna conquista la finale Scudetto sbancando per la seconda volta consecutiva l’Unipol Forum: contro l’Olimpia Milano in Gara-4 finisce 78-84, risultato che delinea la serie che assegnerà la vittoria del campionato tra le V Nere e la Pallacanestro Brescia.

Milano ha reagito nel primo quarto alla brutta sconfitta in Gara-3, con un Mirotic subito a quota 12 punti nei primi 10′ e un vantaggio alla prima pausa di 29-19. Nel secondo quarto, dopo essere scivolata inizialmente a -12, la Virtus è tornata in partita rimontando fino al -2 grazie al contributo di Taylor e ai canestri di Belinelli e Shengelia. Le V Nere hanno anche trovato un momentaneo vantaggio a meno di 3′ dall’intervallo, ma a mettere la testa avanti alla pausa lunga è comunque stata l’Olimpia, sul 44-42 con una tripla di Shields.

Nel secondo tempo è stata poi vera battaglia: Zizic due volte di fila ha firmato il +4 ospite, e una tripla di Pajola ha portato la Virtus al massimo vantaggio di +7. A metterci una pezza ci ha provato Shields da dietro l’arco, ma non è comunque stato sufficiente ad impedire che Bologna arrivasse al 30′ davanti, 59-65. Milano è rimasta attaccata alla gara anche nell’ultima frazione, merito di uno straordinario Mirotic che ha firmato anche la tripla del nuovo vantaggio meneghino, 71-70. Cordinier e Diouf hanno pareggiato due volte e ancora il francese dall’angolo ha regalato alla Virtus il +3 a meno di 4′ dalla fine. La difesa di Bologna si è stretta in una morsa asfissiante negli ultimi minuti di gioco, merito soprattutto del ritorno in campo di Pajola che ha sporcato un paio di palloni aprendo a Shengelia la possibilità di segnare il canestro del +6 in faccia a Mirotic. Gli unici punti di Milano nei 3′ finali hanno portato la firma di Shields, ma l’ennesima gran difesa della Virtus ha chiuso ogni possibilità di rimonta, con Shengelia che ha potuto schiacciare di mancino i punti che hanno certificato la vittoria di Gara-4.

La Virtus torna così in finale per la 5° volta consecutiva, ma a differenza delle ultime 4 non troverà l’Olimpia. Ci attende infatti una finale inedita, con Brescia alla sua prima partecipazione e alla ricerca di uno Scudetto che sarebbe clamoroso. Bologna partirà invece sicuramente col favore del pronostico dopo essersi disfatta, forse più rapidamente del previsto, della principale candidata alla vittoria finale, visto che l’Olimpia arrivava da 3 Scudetti vinti consecutivi.

Milano: Mannion 5, Causeur 1, Tonut 2, Bolmaro 6, Brooks 9, LeDay 8, Ricci, Flaccadori, Diop 2, Caruso NE, Shields 15, Mirotic 30.

Virtus Bologna: Cordinier 14, Accorsi NE, Belinelli 7, Pajola 3, Taylor 6, Shengelia 25, Hackett 6, Morgan 5, Diouf 10, Zizic 8, Akele.

Foto: Virtus Bologna