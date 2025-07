La Virtus Bologna NON è in pole position per Charles Bassey

Il mercato della Virtus Bologna per lo spot di centro sta vivendo ore caldissime, e tra i nomi accostati alle VuNere figura con insistenza quello di Charles Bassey. Tuttavia, le speranze dei tifosi bianconeri potrebbero essere smorzate dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla Serbia.

Secondo quanto rivelato da Meridian Sport, che ha contattato l’agente del giocatore, il Partizan Belgrado è l’opzione numero uno per il talentuoso lungo:

“Charles è onorato dell’interesse del Partizan”, ha dichiarato l’agente. “Sta sicuramente valutando l’offerta e continuerà a discutere con il club e il suo agente. Altri club europei lo hanno contattato, ma il Partizan è la sua priorità in questo momento”.

La carriera di Bassey tra NBA e G-League

Charles Bassey, scelto al Draft NBA 2021 con la 53ª chiamata dai Philadelphia 76ers, ha trascorso i primi quattro anni della sua carriera tra la lega maggiore e la G-League. Ha vestito le maglie di 76ers e San Antonio Spurs, accumulando esperienza preziosa.

Recentemente, Bassey ha preso parte alla NBA Summer League con i Boston Celtics, dove ha messo in mostra le sue notevoli qualità. In sole 3 gare e 22 minuti di media, ha registrato numeri impressionanti: 15.3 punti di media e 11.0 rimbalzi, tirando con un eccellente 70.4% dal campo.

Ha chiuso l’ultima stagione NBA con gli Spurs con medie di 4.4 punti e 4.2 rimbalzi in 10.9 minuti nelle 36 partite disputate, dimostrando un buon impatto nonostante il minutaggio limitato.

Le sue caratteristiche fisiche e la sua versatilità lo rendono un profilo estremamente interessante per qualsiasi squadra europea che voglia competere ad alto livello. La sua abilità a rimbalzo e la capacità di finalizzare vicino al ferro sono qualità molto ricercate.

Per la Virtus Bologna, la sfida per Charles Bassey si fa ardua, ma il mercato è imprevedibile. Resta da vedere se le V Nere riusciranno a far cambiare idea a Bassey o se il Partizan riuscirà a chiudere l’accoCharles Basseyrdo per assicurarsi il talentuoso centro.

