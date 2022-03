La Virtus Bologna non si ferma più: dopo Hackett, anche Jordan Mickey?

La Virtus Bologna sembra intenzionata a sfruttare al massimo le partenze di alcuni giocatori-chiave delle squadre russe. Dopo aver messo le mani su Daniel Hackett, per il quale mancherebbe solo l’annuncio ormai, le V Nere hanno messo nel mirino anche il lungo Jordan Mickey. Hackett va ovviamente a comporre il parco italiani, alla Virtus resta però un visto da spendere per uno straniero e la scelta sarebbe ricaduta proprio sul centro americano.

Mickey potrebbe lasciare lo Zenit San Pietroburgo, visto che il club non giocherà più in Eurolega finché la situazione non si sarà risolta. Il contratto del lungo è in scadenza in estate, quindi le mosse della Virtus potrebbero essere anche agevolate. In questa stagione di Eurolega, Mickey ha mantenuto 10.5 punti e 4.3 rimbalzi di media.

Virtus Bologna are not only working on Hackett’s case, but according to @SdnaGr sources they are also monitoring the situation of Jordan Mickey.

Both of them are on expiring contracts, but Virtus will make a move, if they will terminate their cooperation w/ CSKA & Zenit sooner. https://t.co/pYJahcqqfc

— George Zakkas (@ZakkasGeorge) March 1, 2022