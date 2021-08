La Virtus Bologna sta cercando un americano da aggiungere al proprio roster e da mettere al posto di Josh Adams, che non è stato rinnovato. Tra i tanti nomi esplorati dagli emiliani, si fa caldo per la Virtus Bologna quello di Trae Golden, classe 1991 con un passato a Chieti nel 2016-2017 e che nell’ultimo anno ha militato in Cina con la maglia dei Fujian SBS, chiudendo a oltre 30 punti e 8 rimbalzi di media. Cifre non male ma sappiamo la qualità abbastanza contenuta del campionato cinese, nulla a che vedere con la Serie A italiana oppure l’EuroCup.

Ci sono anche delle alternative per la Virtus Bologna a Trae Golden. Per esempio i due ex NBA Chris Chiozza e Matt Thomas. Attualmente sono free agent senza restrizioni però non è cos’ impossibile che ricevano delle offerte nel corso di questi giorni, quindi difficilmente sposeranno la causa europea prima di settembre. Proprio per questo motivo la Segafredo si sta tenendo più porta aperte, con quella di Trae Golden un po’ più aperte delle altre.

Certamente la Virtus Bologna non ha fretta, vuole arrivare al raduno con il roster il più completo possibile ma non si fascerebbero la testa se non ci fosse l’esterno americano quel giorno.

