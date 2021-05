La Virtus Bologna si prepara ad affrontare i Playoff di LBA, ormai unico obiettivo stagionale rimasto alla squadra maschile. Intanto però il colpo di mercato per la prossima stagione lo potrebbe piazzare la formazione femminile. Come riportato da Il Corriere di Bologna, la Segafredo Virtus Bologna sarebbe molto vicina a chiudere l’affare con Cecilia Zandalasini.

La giocatrice è probabilmente la migliore azzurra in circolazione, stella a livello europeo e della nostra Nazionale. Zandalasini potrebbe così firmare per la Virtus Bologna e tornare in Italia dopo 2 stagioni al Fenerbahçe, con il quale ha raggiunto la finale di Eurolega quest’anno. Nell’ultima annata europea, Zanda ha segnato 8.9 punti di media in circa 20′ di utilizzo con il club turco. Prima del Fener, la classe 1996 aveva mosso i primi passi da professionista con Schio, naturalmente in Italua.

La Virtus Bologna femminile ha chiuso questa stagione al quarto posto in classifica, eliminando Sesto San Giovanni al primo turno di Playoff ma venendo poi sconfitta dalla Reyer Venezia per 2-0 in semifinale. L’eventuale aggiunta di Cecilia Zandalasini sarebbe davvero un upgrade importante per la Virtus Bologna perché avrebbe la miglior italiana in circolazione e uno dei migliori italiani di sempre, ovvero Marco Belinelli, nonché l’unico a vincere un titolo NBA.

