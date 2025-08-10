La Virtus Bologna prepara il colpo Kai Jones?

La Virtus Bologna sembra aver trovato il lungo che le mancava: come riportato da Sportando, sarebbe vicinissimo l’ingaggio di Kai Jones. Si tratterebbe di un gran colpo di mercato, visto che Jones solo 4 anni fa era stato 19° scelta assoluta al Draft NBA.

Jones ha disputato 21 partite nel suo anno da rookie e 46 quello successivo agli Charlotte Hornets. Dopodiché alcuni comportamenti poco professionali e anche controversi fuori dal campo avevano portato la franchigia alla decisione di tagliarlo. Da allora, un po’ di G League e poi due esperienze ai Los Angeles Clippers e ai Dallas Mavericks nella scorsa stagione, con sole 40 partite disputate.

Nella passata stagione, Kai Jones ha segnato 11.4 punti di media nelle 12 gare in maglia Mavericks, quando Dallas era gravemente colpita dagli infortuni.