Per Nico Mannion, dopo l’ottima esperienza con la nazionale, potrebbe essere arrivato il momento di trasferirsi in Italia.

Secondo quanto riportato da Emiliano Carchia di Sportando, la Virtus Segafredo Bologna sembra intenzionato a convincere il giocatore dei Golden State Warriors a firmare un contratto per giocare nel campionato di Serie A.

Nico Mannion is the main player that Virtus Bologna is targeting at guard position after Chris Chiozza agreed on a two-way deal with Warriors, sources tell @Sportando.

Jaleen Smith is another player on the list.

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 10, 2021