La Virtus Bologna saluta Brandon Taylor su richiesta del giocatore

La Virtus Bologna poco fa, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la separazione da Brandon Taylor. Come si legge nella nota, il giocatore avrebbe chiesto di partire per cogliere un’occasione e trovare più spazio altrove.

Arrivato nel finale della scorsa stagione, Taylor è stato elemento importantissimo nei Playoff che hanno alla fine visto trionfare la Virtus con la vittoria dello Scudetto. In questa stagione però l’esterno stava trovando poco spazio nelle rotazioni coach Ivanovic: solo 7′ di media in campionato e 11′ in EuroLega.

Questo il comunicato della Virtus: