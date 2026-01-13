brandon taylor virtus

La Virtus Bologna saluta Brandon Taylor su richiesta del giocatore

Francesco ManziLascia un Commento su La Virtus Bologna saluta Brandon Taylor su richiesta del giocatore

La Virtus Bologna poco fa, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la separazione da Brandon Taylor. Come si legge nella nota, il giocatore avrebbe chiesto di partire per cogliere un’occasione e trovare più spazio altrove.

Arrivato nel finale della scorsa stagione, Taylor è stato elemento importantissimo nei Playoff che hanno alla fine visto trionfare la Virtus con la vittoria dello Scudetto. In questa stagione però l’esterno stava trovando poco spazio nelle rotazioni coach Ivanovic: solo 7′ di media in campionato e 11′ in EuroLega.

Questo il comunicato della Virtus:

Virtus Pallacanestro Bologna comunica che, a seguito della richiesta del giocatore Brandon Taylor di poter cogliere un’opportunità a lui gradita e una nuova esperienza professionale, ha deciso di concedere il trasferimento al giocatore.

Tutto il club desidera ringraziare Brandon, che ha avuto un ruolo chiave nella conquista dello scudetto della scorsa stagione, per la sua professionalità e serietà che hanno contribuito in maniera importante alla costruzione di un’identità di squadra anche in questa prima parte di stagione.

