La Virtus Bologna si prepara a salutare Kyle Weems

La Virtus Bologna, come Milano che incontrerà per il terzo anno consecutivo in Finale Scudetto, inizia a pensare al roster 2023-24, senza sapere ancora se Sergio Scariolo sarà in panchina viste le attenzioni dei Toronto Raptors nei suoi confronti. Secondo BasketNews, uno dei giocatori che lasceranno i bianconeri sarà Kyle Weems, diventato una delle colonne portanti di questo ciclo Virtus che ha portato un’EuroCup, uno Scudetto e due Supercoppe Italiane.

Weems, arrivato a Bologna nel 2019, ha segnato 6.2 punti di media con la Virtus in EuroLega quest’anno. Il suo contratto è in scadenza in estate e secondo quanto emerso non verrà rinnovato. Sempre stando a quanto scritto da BasketNews, Tortona sarebbe la squadra favorita per firmare l’ala americana, che potrebbe quindi non lasciare la Serie A. Con il club piemontese, Weems disputerebbe le coppe, in particolare la FIBA Champions League.

Due giocatori accostati alla Virtus Bologna in queste ore sono invece Ognjen Dobric, in scadenza con la Stella Rossa, e Mathias Lessort.