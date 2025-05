La Virtus Bologna supera Trapani dopo 45′ di battaglia e chiude prima in classifica

La battaglia del primo posto della stagione regolare LBA si chiude con la vittoria della Virtus Bologna, 101-96 sulla Trapani Shark dopo un tempo supplementare. I bianconeri affronteranno Venezia al primo turno dei Playoff ed, eventualmente, affronteranno l’Olimpia Milano già in semifinale: dall’altra parte del tabellone i siciliani, autentica sorpresa del campionato, che sfideranno Reggio Emilia alla loro prima storica postseason.

La Virtus ha dominato il primo quarto con l’energia di Will Clyburn, autore di 10 punti nei primi 10′, e le triple di Morgan. Dopo il 23-13 della prima frazione Trapani si è riavvicinata all’inizio del secondo periodo, tornando a -5 prima della risposta Virtus: una tripla di Clyburn è valsa il +12 e i padroni di casa hanno concluso il primo tempo in doppia cifra di vantaggio, 47-37. Nel terzo quarto Bologna è sembrata poter chiudere il match arrivando fino al +18 grazie alle triple di Cordinier e Hackett, un parziale ospite di 0-9 ha però riaperto i conti in vista dell’ultima frazione, con la Virtus avanti 71-62 al 30′. 5 punti consecutivi del duo Petrucelli-Robinson hanno portato Trapani a -4 e due liberi dell’americano a 2′ dalla fine hanno regalato ai ragazzi di Repesa la parità a quota 82. Trapani ha trovato anche un momentaneo vanataggio grazie ad uno scatenato Paul Eboua, ma nel finale un fade-away di Cordinier ha mandato le squadre al supplementare sull’89-89.

La battaglia è proseguita all’OT, con Trapani sempre a contatto con il lavoro sotto canestro di Eboua. Dall’altra parte però Cordinier ha giocato un grande supplementare, prima servendo con un assist al bacio Akele sotto canestro per il +3 e infine chiudendo ogni discorso con la penetrazione del +5 a pochi secondi dalla sirena.

Virtus Bologna: Clyburn 28, Cordinier 16, Morgan 12, Zizic 12.

Trapani Shark: Eboua 21, Robinson 21, Galloway 13, Alibegovic 10.

Foto: Virtus Bologna