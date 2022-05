La Virtus Bologna vince a Valencia ed è in finale di EuroCup: Eurolega ad un passo

Il sogno dell’Eurolega è sempre più vicino per la Virtus Bologna. Le V Nere questa sera hanno sconfitto a domicilio Valencia in semifinale di EuroCup, conquistando la finale che, se le russe verranno escluse dalla prossima edizione di Eurolega, vorrà dire pass per la massima competizione continentale. Per essere sicura al 100% della partecipazione, la Virtus dovrà vincere anche l’ultima partita, nella quale affronterà il Bursaspor tra le mura amiche. In palio, tra Bologna e Valencia, c’era infatti anche la possibilità di ospitare la finale dell’11 maggio.

Il risultato tra Valencia e Virtus Bologna è stato di 73-83, con gli ospiti avanti per quasi tutto l’arco del match. Solo nel terzo quarto gli spagnoli hanno impensierito i ragazzi di Sergio Scariolo, portandosi a -3 ma venendo nuovamente allontanati da Belinelli. Per i bianconeri il top scorer è stato Toko Shengelia, arrivato proprio per questo e ora non così sicuro di lasciare Bologna al termine della stagione: il georgiano ha messo a segno 15 punti. Belinelli ne ha aggiunti 14, Teodosic 12 e Sampson 10.