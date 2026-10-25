La Virtus Bologna vince il derby contro Milano che doveva andare in onda su Cielo (e invece no)

La Virtus Bologna conquista il primo derby stagionale contro l’Olimpia Milano, dopo due sconfitte in Supercoppa Italiana ed EuroLega. I bianconeri rimontano all’Unipol Forum, trascinando la gara all’OT e vincendo alla fine 94-98 grazie a 27 punti di Wendell Moore, veramente immarcabile.

Il primo tempo è stato dominato da Milano, avanti di 15 all’intervallo con un parziale di 14-0 nel secondo quarto che sembrava poter abbattere la Virtus e regalare agli uomini di Poeta un secondo tempo di gestione. Nel terzo quarto però la Virtus è rientrata con tutt’altro piglio, avviando la rimonta completata poi nel quarto periodo, quando l’Olimpia ha perso Moses Wright, Ousmane Diop e Giampaolo Ricci per 5 falli. A 2′ dalla fine però Milano era ancora a +5 con la palla in mano, prima che Klintman catturasse un rimbalzo in attacco e la palla finisse a Moore per la tripla del -2 ed Edwards pareggiasse dalla lunetta. Al supplementare Bologna ne aveva decisamente di più, con Moore e Frazier ha raggiunto il +4, con le triple di Hackett e Carr ha eluso i tentativi di recupero di Milano e con i liberi dell’americano ha chiuso il match.

Piccolo giallo: la partita sarebbe dovuta andare in diretta televisiva anche su Cielo, in chiaro. La notizia era stata data dalla LBA e confermata dalla stessa Virtus Bologna nella presentazione della partita: alle 16, però, su Cielo è andato in onda il film “Moon Crash – Impatto Imminente”.

Foto: LBA