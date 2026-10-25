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La Virtus Bologna vince il derby contro Milano che doveva andare in onda su Cielo (e invece no)

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La Virtus Bologna conquista il primo derby stagionale contro l’Olimpia Milano, dopo due sconfitte in Supercoppa Italiana ed EuroLega. I bianconeri rimontano all’Unipol Forum, trascinando la gara all’OT e vincendo alla fine 94-98 grazie a 27 punti di Wendell Moore, veramente immarcabile.

Il primo tempo è stato dominato da Milano, avanti di 15 all’intervallo con un parziale di 14-0 nel secondo quarto che sembrava poter abbattere la Virtus e regalare agli uomini di Poeta un secondo tempo di gestione. Nel terzo quarto però la Virtus è rientrata con tutt’altro piglio, avviando la rimonta completata poi nel quarto periodo, quando l’Olimpia ha perso Moses Wright, Ousmane Diop e Giampaolo Ricci per 5 falli. A 2′ dalla fine però Milano era ancora a +5 con la palla in mano, prima che Klintman catturasse un rimbalzo in attacco e la palla finisse a Moore per la tripla del -2 ed Edwards pareggiasse dalla lunetta. Al supplementare Bologna ne aveva decisamente di più, con Moore e Frazier ha raggiunto il +4, con le triple di Hackett e Carr ha eluso i tentativi di recupero di Milano e con i liberi dell’americano ha chiuso il match.

Piccolo giallo: la partita sarebbe dovuta andare in diretta televisiva anche su Cielo, in chiaro. La notizia era stata data dalla LBA e confermata dalla stessa Virtus Bologna nella presentazione della partita: alle 16, però, su Cielo è andato in onda il film “Moon Crash – Impatto Imminente”.

Foto: LBA

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