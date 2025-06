La Virtus Bologna vince una bellissima Gara-1: è vantaggio nella finale contro Brescia

La Virtus Segafredo Bologna inaugura la serie di finale scudetto con un successo sofferto su Germani Brescia 90‑87, al termine di una serata vibrante alla Segafredo Arena. In avvio Brescia sorprende gli avversari, sfruttando i mismatch con Ndour e il dominio sotto canestro di Bilan, chiudendo il primo quarto avanti 23‑20 e l’intervallo sul +4 (45‑41).

Il rientro cambia volto alla partita: la Virtus alza l’intensità difensiva grazie ad Hackett, Pajola e Morgan. Shengelia prende in mano le redini dell’attacco, mentre Diouf si fa notare vicino al ferro. Il terzo quarto resta in equilibrio, ma lascia intravedere la rimonta bianconera. Soprattutto mette fuori gioco Ndour per il resto della gara, apparentemente per un problema muscolare.

Nell’ultimo periodo esplode l’adrenalina. Brescia si mantiene viva grazie a Bilan e Dowe, ma la Virtus replica con triple: quella di Pajola vale il +5. Gli ospiti non mollano e anzi tornano in vantaggio con Ivanovic che pesca Burnell in mezzo all’area per l’81-82. La Virtus trova Morgan in angolo per la tripla del +2 e la mano morbita di Diouf poco dopo vale il +3. Brescia rimane incollata al match con Ivanovic ma la difesa bianconera rende la vita difficilissima alla Leonessa, soprattutto quando si tratta di rimettere in gioco il pallone. Cordinier, dopo una gara in ombra, è preziosissimo nel finale: prima con un rimbalzo offensivo che ha del miracoloso, per evitare di concedere il potenziale tiro della vittoria a Brescia. Poi sull’ultimo possesso della gara ancora il francese recupera palla dopo l’ennesima eccellente difesa virtussima, sigillando il successo di Bologna.

Shengelia è l’MVP della serata soprattutto nel primo tempo (21 punti su 29 prima dell’intervallo), nel secondo invece tanti meriti vanno a Morgan, Pajola e Diouf. La Virtus si porta 1-0 nella serie di finale, tra due giorni ci sarà Gara-2 sempre alla Segafredo Arena. La distanza tra le due squadre sembra comunque sottilissima.

Virtus Bologna: Cordinier 6, Accorsi NE, Belinelli 4, Pajola 6, Taylor 2, Shengelia 29, Hackett 4, Morgan 19, Diouf 9, Zizic 9, Akele 2.

Brescia: Bilan 16, Ferrero, Dowe 10, Della Valle 9, Ndour 12, Burnell 14, Tonelli NE, Ivanovic 5, Mobio 3, Rivers 15, Cournooh 3, Pollini NE.