La Virtus Bologna vuole lo scudetto femminile: ecco Lino Lardo e Cecilia Zandalasini

La Virtus Bologna prosegue a suon d’ingaggi il suo percorso per tornare ai vertici del basket italiano. Se negli anni scorsi Milos Teodosic e Marco Belinelli sono stati due colpacci per il settore maschile, la Segafredo pensa in grande anche per la femminile.

Questa mattina le V Nere hanno annunciato gli arrivi di Lino Lardo in panchina e Cecilia Zandalasini in campo. Riguardo Lardo, oltre i successi in campo maschile, basta pensare che da poco meno di un anno è head coach della nazionale femminile. La Zandalasini, invece, è semplicemente la giocatrice italiana più forte, capace già di affermarsi in Europa con il Fenerbahce e di vincere il titolo WNBA con le Minnesota Lynx.

Due acquisti per i quali il patron Massimo Zanetti ha stanziato ingenti risorse economiche, garantendo ai due contratti principeschi, soprattutto se rapportati alle cifre che girano solitamente nel basket femminile italiano. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il numero uno della Virtus non si è nascosto.

Considero la squadra femminile – non dico la più importante – ma molto vicino al mio cuore, perchè mia madre giocava a pallacanestro, e perchè in questa città una squadra femminile non ha mai vinto uno scudetto. Sarebbe un fatto storico fare bene con le donne. Le ragazze hanno fatto una cosa eccezionale, partendo dalla A2 e arrivando quarte in A1, bravissime. Ora dobbiamo fare un altro passo, per far diventare la squadra ancora più forte. Le avversarie sono Venezia e Schio, e dopo un quarto posto speriamo di arrivare terzi o secondi, comunque con una squadra degna del nome Virtus: non che quest’anno non lo sia stata, ma compito mio e di Baraldi è quello di fare sempre meglio. Intanto abbiamo cambiato allenatore, perchè quello attuale – che ringrazio – ha detto che non se la sentiva, e noi abbiamo trovato il meglio che c’era, ovvero il coach della Nazionale, Lino Lardo, che conoscete bene perché è stato già in Virtus.

