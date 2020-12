La Virtus non perdona ed espugna l’Allianz Dome: Trieste ritorna in campo ed esce sconfitta con onore

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 60 – 77

(7-20; 18-23; 17-16; 18-18)

Si ritornava a giocare all’Allianz Dome dopo un mese e 19 giorni di stop causa Covid-19 per l’Allianz Pallacanestro Trieste che ospitava la Virtus Segafredo Bologna. Una gara per niente facile per gli uomini di coach Dalmasson che, complici le condizioni fisiche e il ritmo partita totalmente assente (Trieste non giocava dal 25 ottobre) si ritrovavano di fronte una vera e propria montagna da scalare. Non c’è da stupirsi, infatti, se la gara è stata quasi totalmente a senso unico, con la squadra bianconera di Bologna sempre i controllo del match, nonostante le vicissitudini in panchina e in società degli ultimi giorni. Grazie alle prove di Gamble (18 punti e 11 rimbalzi), Weems (11 punti) e Hunter (10 punti) la squadra di Djordjevic vince senza troppi patemi d’animo, sconfiggendo una Trieste che, nonostante tutto, ha saputo reagire con orgoglio e fierezza di fronte alle difficoltà. Doyle (15 punti) e Delia (13 punti), alla fine, sono stati i migliori in termini di realizzazione per i giuliani.

Inizia alla grande la Virtus che si porta subito sull’8-0 grazie a Gamble e Ricci, mentre Trieste è alquanto arrugginita dopo 49 giorni di assenza dal parquet. Il canestro dei padroni di casa arriva, così, solo dopo più di 5 minuti di gioco per merito di Grazulis. Bologna, però, non ha pietà e allarga ancora il divario con Tessitori e Alibegovic. Doyle e Fernandez provano a risvegliare gli animi giuliani, ma la Virtus, con Teodosic e Pajola protagonisti, vola pure a +13 e chiude così il primo periodo. Nel secondo quarto la musica non cambia e Pajola con la tripla mette a segno anche il +16. Henry non ci sta e con la schiacciata in contropiede prova almeno a riudurre di un po’ il distacco, ma Ricci e Hunter vanno ancora a segno per il +18. Tieste ritrova poi la continuità al tiro, con Doyle e Henry, ma Hunter e Gamble non guardano in faccia a nessuno e dopo il -15 giuliano in un batter d’occhio la Virtus arriva anche a +22. Doyle e compagni, colpiti nell’orgoglio, cercano almeno di rendere meno amara la sconfitta, riuscendo a rimontare fino al -18 che chiude il primo tempo. Si va così negli spogliatoi sul 25-43.

A rientro in campo Gamble risponde subito al -15 di Delia e la Virtus ristabilisce subito le distanze precedenti. Ancora l’ex della partita, Delia, è il più attivo per Trieste e prova a far recuperare punti alla sua squadra insieme a Grazulis, ma la truppa di Teodosic e Hunter tiene a distanza gli avversari. Bologna torna così a +21, mentre Trieste non molla e prova almeno di salvare la faccia. I giuliani trovano così nuova linfa in Udanoh e Alviti che riducono il distacco e l’Allianz chiude a -17 il terzo periodo. Nell’ultimo quarto Weems va subito a segno per la Segafredo, ma Trieste risponde con un 8-2 di parziale, firmato Fernandez e Delia, che riaccende le flebili speranze dei padroni di casa e li porta a -13. Gamble risponde, ma Alviti con la tripla riavvicina ancora di più i padroni di casa, che ora ci credono. La Virtus, però, non si scompone e grazie alle giocate di Weems torna in pieno controllo della gara (+19). La Segafredo trova poi anche il +24 con Abass, ma nel finale Trieste rientra fino al -17 grazie ai punti di Doyle e Delia. Il risultato finale è così 60-77.

TABELLINI:

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Grazulis 6, Laquintana 2, Alviti 9, Udanoh 2, Doyle 15, Henry 5, Delia 13, Fernandez 8, Arnaldo NE, Cavaliero 0, Coronica NE; Rimbalzi: 39 (Grazulis 11); Assist: 16 (Fernandez 6);

Coach: Eugenio Dalmasson

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Adams 1, Hunter 10, Derl 0, Abass 6, Alibegovic 2, Teodosic 5, Gamble 18, Weems 11, Ricci 9, Tessitori 2, Markovic 5, Pajola 8; Rimbalzi: 50 (Gamble 11); Assist: 18 (Teodosic, Markovic 6);

Coach: Sasha Djordjevic

