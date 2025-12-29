La Virtus non sbaglia e si impone contro una buona Trieste

PALLACANESTRO TRIESTE – VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 66- 74

(22-25; 17-19; 13-11; 14-19)

Al PalaRubini andava in scena l’incontro tra la Pallacanestro Trieste, settima in classifica e la Virtus Bologna, seconda forza del campionato, posticipo della tredicesima giornata della LBA Serie A e ultima partita dell’anno per entrambe le compagini. Alla fine in un match molto combattuto e addirittura con due infortunati, Diarra e Ross, a spuntarla sono gli ospiti, che sfruttano la maggiore esperienza e portano a casa i due punti. Morgan con 17 punti e Alston con 16 sono i protagonisti per la Virtus, mentre ai padroni di casa non bastano i 15 punti di Brown e i 13 di Toscano-Anderson. Di seguito il recap del match.

Parte bene Bologna, con Alston e Morgan subito sugli scudi, con un 11-3 iniziale, mentre il solo Brown va a segno per Trieste. Candussi ci prova, ma Niang e Morgan aumentano ancora il vantaggio virtussino a +10. I padroni di casa sembrano in bambola, così Alston segna anche il 7-19. Tocca allora a Brown con un 3+1 risvegliare i suoi e poi Toscano-Anderson fa il resto per il -6 giuliano. Ancora Alston però non ci sta e nonostante l’infortunio di Diarra la Virtus torna subito a +10. Nel finale però Ruzzier e Ramsey riducono il distacco dei padroni di casa, così il primo quarto si chiude 22-25. Subito Diouf apre il periodo con il canestro del +5, Toscano-Anderson risponde con la tripla, ma poi la Virtus si riporta a +9 grazie al parziale di 4-0 chiuso da Akele. Trieste ci prova, ma Diouf e Vildoza allungano anche a +11 il vantaggio bolognese. Brooks e Ross piazzano il -7, ma gli ospiti rispondono con Taylor e Morgan per il +12. I padroni di casa però tornano sotto alla fine del primo tempo con un parziale di 7-0, chiuso dalla bomba di Candussi, che significa 39-44.

Al rientro in campo Ross segna subito il -3, ma Niang ristabilisce presto il +5 per la Virtus. Tocca poi a Brown per due volte provare a riportare sotto Trieste, che si spinge fino al -3, ma Morgan e compagni tengono botta (+5). La Virtus ora è in difficoltà, i padroni di casa però non ne approfittano, complice anche l’infortunio di Ross, così Alston rimette i suoi a +8. Trieste però spinge ancora, tanto che Ramsey e Toscano-Anderson la riportano sotto fino al 52-53. Vildoza a fine quarto però rimette Bologna a +3. L’ultimo periodo si apre con due canestri in fila di Niang che significano +7 per Bologna, Trieste trova poi anche il -2 con Toscano-Anderson e Deangeli, ma Niang tiene a distanza le V nere (+4). Tocca allora a Ramsey e Toscano-Anderson rimettere la gara in parità sul 62-62. Bologna non ci sta, così Morgan e Alston la rimettono a +4. Brown e compagni ci provano fino alla fine, tornando anche a -2, ma il 3+1 di Alston a pochi secondi dal termine è decisivo per la chiusura del match. FInisce 66-74.

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano-Anderson 13, Martucci NE, Ross 6, Deangeli 4, Uthoff 3, Ruzzier 3, Candussi 7, Iannuzzi ne, Brown 15, Brooks 6, Moretti NE, Ramsey 9;

Coach: Israel Gonzalez

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA: Vildoza 9, Pajola 3, Niang 12, Taylor 3, Alston 16, Canka NE, Hackett 3, Morgan 17, Diarra 2, Jallow 0, Diouf 4, Akele 2;

Coach: Dusko Ivanovic