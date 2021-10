La Virtus non si ferma ed ingrana anche la quarta: sconfitta Trieste nell’anticipo serale

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 94 – 79

(35-29; 22-15; 16-22; 21-13)

Alla Virtus Segafredo Arena i padroni di casa della Virtus Bologna affrontavano la Pallacanestro Trieste nel terzo anticipo della quarta giornata della LBA Serie A. Alla fine a spuntarla sono proprio i padroni di casa, grazie ad una prova di squadra solida e una partita sempre in pieno controllo. Si è rivisto sul parquet, anche se per poco, pure Nico Mannion, mentre Belinelli (20 punti), Sampson (17 punti) e Alibegovic (16 punti) sono stati i protagonisti del match per i bianconeri. Agli ospiti, invece, autori comunque di una buona gara, non sono bastati i 21 punti di Banks e i 12 a testa di Sanders e Mian. Di seguito il resoconto completo del match.

Sampson e Belinelli sbloccano subito la gara per Bologna, ma Trieste risponde presente con Banks, così dopo due minuti siamo già sul 4-4. Ancora l’ex NBA e Sampson provano a far scappare la Virtus (+4). L’Allianz, però, resta in partita grazie a Mian e Grazulis. Le triple della Segafredo, soprattutto quelle del numero #3 bianconero, fanno però scappare presto la squadra di casa, che subisce qualcosa difensivamente, ma si porta comunque a +6. Banks e Delia però non ci stanno e Trieste riesce poi a pareggiare sul 25-25. Mannion e compagni allora rispondono con rabbia e chiudono avanti il primo periodo 35-29. Al rientro in campo Fernandez ci prova subito, ma i padroni di casa, soprattutto con Cordinier e Sampson, mette a segno un parziale di 12-3, che significa +15 per la Virtus. Trieste ora è in difficoltà e la partita a metà periodo sembra prendere una direzione ben definita. Konate non molla e prova a far rientrare l’Allianz fino al -9. Bologna, però, continua a macinare gioco con Belinelli e Pajola, oltre ad alzare il livello difensivo. Banks allora non basta e la Virtus chiude avanti 57-44 il primo tempo.

Al rientro in campo Trieste fa subito 5-0 di parziale con Konate Mian e rientra a -8. Sempre Belinelli, però, rimette la Segafredo nuovamente sopra la doppia cifra. Gli ospiti ci provano ancora, ma la Virtus resiste e si tiene avanti (+6) nonostante i canestri del solito Konate e di Banks. Delia segna poi il -4 e l’Allianz si avvicina ancora, molto pericolosamente, così tocca ad Alibegovic togliere le castagne dal fuoco ai suoi con una tripla delle sue. Anche alla fine del terzo quarto, però, il vantaggio virtussino non cambia e ci si avvia al parziale decisivo sul punteggio di 73-66. Nell’ultimo quarto Bologna vola subito a +16 grazie agli scatenati Alexander e Cordinier, mentre Trieste non riesce a reagire. Banks non molla, però non basta ai giuliani, tanto che la Virtus chiude i conti già a metà periodo portandosi sull’86-69. Anche Konate prova a iscriversi nuovamente a referto per rendere meno amara la sconfitta degli ospiti, ma, alla fine, il risultato non cambia di molto e la partita resta saldamente nelle mani bianconere. Finisce così con un’altra vittoria di Bologna per 94-79.

TABELLINI

VIRTUS DEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 2, Alibegovic 16, Ceron 0, Sampson 17, Weems 6, Tessitori 8, Mannion 5, Belinelli 20, Hervey 3, Ruzzier 2, Alexander 9, Cordinier 6; Rimbalzi: 40 (Harvey 9); Assist: 27 (Pajola, Ruzzier 4);

Coach: Sergio Scariolo

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Rimbalzi: Sanders 12, Konate 10, Denageli 2, Campogrande 1, Grazulis 5, Banks 21, Fernandez 4, Mian 12, Delia 8, Cavaliero 0, Lever 4; Rimbalzi: 40 (Harvey 9); Assist: 27 (Pajola, Ruzzier 4);

Coach: Franco Ciani