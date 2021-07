La Virtus Roma 1960 si è presentata al mondo del basket

La Virtus Roma 1960 si è presentata ai suoi tifosi e al mondo della pallacanestro nella giornata di ieri. Nasce dal concept “Il basket al centro” e di questo si fa portavoce in tutti i sensi. Nasce dall’esigenza dei tifosi della Virtus Roma di trovare un nuovo punto di riferimento dopo che la storica società capitolina si era ritirata dal massimo campionato nazionale lo scorso dicembre. Ma nasce soprattutto con l’intento di costruire dal basso le fondamenta solide di un progetto basato sulla lealtà e sui valori cardine dello sport.

I due cofondatori, Alessandro Tonolli e Maurizio Zoffoli, hanno manifestato grande emozione e hanno ampiamente esposto i punti fondamentali di questa nuova realtà. Scusandosi per non aver anticipato nulla agli organi di stampa prima di aver effettivamente compiuto tutte le pratiche necessarie, la Virtus Roma 1960 disputerà il campionato di Serie C Gold del Lazio ma presterà grande attenzione ai campionati giovanili e anche al settore femminile. Presenti alla conferenza già parte dei giocatori che vestiranno la maglia della Virtus Roma 1960, giocatori molto esperti del campionato. Il coach sarà lo storico ex capitano della Virtus Roma, Alessandro Tonolli.

Nel Centro Sportivo Pio XI, subito a ridosso delle mura vaticane, si svolgeranno tutte le attività e lì si prevede la realizzazione di un nuovo campo.

La nuova società vestirà Adidas grazie alla collaborazione con GTZ Distribution ma è a lavoro per ottenere diverse altre sponsorizzazioni.

Diverse le persone presenti, dagli addetti ai lavori allo staff tecnico e dirigenziale, da ex giocatori (Alex Righetti e Giuliano Maresca) fino ai rappresentanti di altre società capitoline, passando anche per dei rappresentanti politici come il candidato a sindaco della Capitale, Carlo Calenda: tra tutti si è percepita una gran voglia di colmare il vuoto lasciato dalla Virtus Roma, ripartendo con un nuovo progetto, ambizioso ma misurato e stimolante per un territorio difficile come quello capitolino.