La Virtus Roma ripartirà a breve dalla C Gold? In molti appassionati di pallacanestro se lo chiedono e alcuni ci sperano, anche se altri preferirebbero vedere i capitolini in qualche categoria più in alto, magari in Serie B.

L’indiscrezione arriva direttamente da Il Tempo, quotidiano che seguiva da molto vicine le avventura – ma anche le disavventure – della Virtus Roma, che appunto dovrebbe ripartire dalla C Gold. A guidare l’operazione pare esserci uno storico giocatore dei giallorossi, ovvero Alessandro Tonolli, come riportato da lui stesso sul suo profilo Facebook.

Nel dettaglio si sa poco o nulla perché al momento le uniche informazioni che abbiano sono quelle provenienti da Il Tempo e quest’immagine, che può voler dire tutto come può non voler dire niente.

Certo, sono tutti segnali molto positivi, anche se non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando della Virtus Roma e vederla in C Gold è davvero il minimo sindacale per una delle squadre più importanti del panorama cestistico italiano.

Purtroppo però negli anni è successo a molte società di fallire e alcune non sono nemmeno riuscite a ripartire, vedasi la Mens Sana Siena, che è riuscita a fallire due volte in poco tempo, un po’ come capitò a Napoli, ma che ora ha una proprietà solida.

