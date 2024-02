La Virtus Roma torna a casa, biglietti polverizzati in poche ore: palasport sold out per la B Interregionale

3500 spettatori per una partita di Serie B Interregionale.

Un dato incredibile che farebbe pensare a una delle piazze più calde del basket italiano. Il dato invece verrà registrato a Roma, città che troppo spesso in passato è stata tacciata di tenere poco alla palla a spicchi. L’occasione sarà un derby cittadino, quello fra la Virtus Roma 1960, nuova società che sta tentando di raccogliere la storica eredità della vecchia Virtus finita con l’era Toti e la Carver, club che si affaccia per la prima volta su palcoscenici simili dopo tanti anni di Serie C.

Domenica 18 Febbraio per la prima volta la “nuova” Virtus, alla terza stagione di vita, giocherà al Palasport di Viale Tiziano. Una settimana fa è stata aperta la vendita dei biglietti, esauriti in poco meno di due giorni. Una domanda tale da spingere lo sponsor GVM a mettere a disposizione dei tifosi un’altra manciata di tagliandi che gli erano stati riservati. Una incredibile dimostrazione d’affetto per la Virtus Roma 1960 che milita nella quarta serie e abitualmente gioca le sue partite di fronte a poche centinaia di spettatori che riempiono il piccolo impianto del Centro Sportivo Pio XI, a pochi passi da San Pietro. Un prologo di tutto ciò si ebbe nel match di andata che la Carver scelse di giocare al Pala Fonte davanti a un migliaio di appassionati invece che nella consueta tensostruttura a Cinecittà.

Adesso un palcoscenico ancora più prestigioso che il club sembra intenzionato a proporre anche nelle prossime uscite. Quella con la Carver sarà l’ultima sfida di regular season, poi inizierà il Play-In Gold in cui la Virtus, prima in classifica, affronterà le prime quattro della Division che comprende le squadre del versante Adriatico. Dopodiché i playoff, a caccia della promozione in B. Che l’esperimento sia riuscito si può già dire, ora bisognerà trovare lo spazio per condividere il Pala Tiziano con il volley e altre due realtà cestistiche di punta della Capitale, la Luiss di A2 e l’Oxygen di A1 Femminile.

Il rinnovato impianto di Piazza Apollodoro, chiuso per diversi anni e riaperto alla fine del 2023, sta già ospitando tanti eventi di rilievo. A metà Marzo sarà anche la sede della Coppa Italia LNP.

Foto: Virtus Roma 1960