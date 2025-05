La Virtus Roma torna subito in LBA? E all’orizzonte c’è NBA Europe…

La Virtus Roma vuole tornare grande dopo lo scioglimento del 2020 e la “rinascita” di pochi mesi dopo come Virtus Roma 1960: un altro titolo e un altro club, certo, ma quei colori e quel tifo che hanno caratterizzato una delle squadre storiche del nostro campionato. Oggi la Virtus Roma 1960 milita in Serie B Nazionale, dov’è stata eliminata dai Playoff un paio di giorni fa per 3-2 contro Capo d’Orlando.

Nonostante l’insuccesso di questa stagione, i giallorossi mirerebbero a tornare subito in LBA facendo quindi ben più di un salto di categoria. Come riportato da Sportando, la dirigenza della Virtus punterebbe al titolo della Vanoli Cremona, sul mercato per un’offerta congrua.

Non solo: la Virtus Roma 1960 sarebbe tra le squadre individuate da NBA Europe come partner per quella che potrebbe essere la nuova realtà di spicco del basket europeo. Com’è noto la NBA, per commercializzare il proprio prodotto, sta cercando club solidamente radicati nel territorio in città importanti, non a caso si era parlato di Parigi, Londra e Manchester (sponda City) come altre possibili partecipanti. L’ingresso della Virtus Roma potrebbe avvenire non quest’anno, ma tra un paio di stagioni.