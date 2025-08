La WNBA sta avendo un problema con i dildo di gomma

La WNBA negli ultimi giorni è “sotto attacco” in maniera molto particolare, tra il ridicolo e l’inquietante. Durante una partita tra le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini e le Atlanta Dream nella notte tra martedì e mercoledì, ad un certo punto qualcuno ha lanciato in campo un oggetto. Non un oggetto qualsiasi, bensì un sex toy: un dildo di gomma verde fosforescente. E non ha aiutato il fatto che le stesse telecamere televisive abbiano indugiato sul dildo.

They accidentally showed the dildo on the broadcast 😭💀 pic.twitter.com/9vX9oNGnFl — BricksCenter (@BricksCenter) July 30, 2025

Sembrava tutto finito, invece questa notte, stavolta a Chicago durante una partita tra le Sky e di nuovo le Golden State Valkyries, è successo di nuovo. Qualcuno ha lanciato un altro dildo, sempre verde fosforescente, in campo e il gioco è stato ancora interrotto per rimuoverlo.

twice in a week i crazy 😭 and both times valkyries playing🤔🤔 pic.twitter.com/R1m4wu0OHa — eleanor | euros x2 🤩 (@e__gsa) August 2, 2025

L’accaduto e il fatto che si sia ripetuto due volte ha chiaramente scatenato ilarità sui social, con numerosi meme nati in queste ore.

BREAKING: The WNBA sold out of its official dildo merchandise on the first day of release. pic.twitter.com/oh3i5ScmFC — NBACentel (@TheNBACentel) August 2, 2025

A second green dildo has hit the WNBA pic.twitter.com/zGRHWfEAEa — 🌨️ (@NotLikeRuss) August 2, 2025

Contrariamente agli utenti sui social, ovviamente le giocatrici non hanno gradito questo trattamento, piuttosto irrispettoso e offensivo. “Grandissima mancanza di rispetto, non capisco davvero questo gesto. È molto immaturo, chiunque sia il responsabile deve crescere un po’” ha dichiarato Elizabeth Williams delle Chicago Sky.

Dell’accaduto ha parlato anche Cecilia Zandalasini, in campo in entrambe le occasioni: “Prima di tutto è pericolosissimo. Poi quando abbiamo scoperto che oggetto fosse, abbiamo iniziato a ridere. Non mi era mai capitato. Sono contenta sia andato tutto bene, dobbiamo rimanere concentrate”. Le Valkyries, ironia della sorte, hanno vinto entrambe le partite in cui un sex toy è stato lanciato in campo.