L’aeroporto di Madrid rimarrà chiuso fino ad almeno oggi pomeriggio: il rinvio di Cremona-Milano è (quasi) scontato, ma quando si può recuperare?

L’Olimpia Milano è ancora bloccata a Madrid a causa della tempesta Filomena che ha messo in ginocchio l’intera capitale iberica. Oggi alle 17 ci dovrebbe essere la gara al PalaRadi di Cremona contro la Vanoli ma il condizionale è d’obbligo perché, se i meneghini non riusciranno a partire, naturalmente sarà impossibile giocare.

Secondo quanto scrive elmundo.es, l’aeroporto di Barajas rimarrà chiuso fino ad almeno oggi pomeriggio, perciò sarebbe realmente impossibile partire entro l’ora di pranzo.

Il problema non è tanto il rinvio. Il problema è: quando recuperare questa gara prima della fine di gennaio? Infatti il girone d’andata dovrebbe terminare entro il 31 gennaio per decretare le 8 squadre che parteciperanno alla Final Eight del Mediolanum Forum di Assago che si disputerà dall’11 al 14 febbraio 2021 ma sarà molto complicato trovare una data utile. Un’idea potrebbe essere il 19 gennaio, unica settimana prima del 31 dove l’Olimpia non avrà il doppio turno di EuroLega. Certo, così facendo i meneghini giocherebbero ogni 2-3 giorni da martedì 12 fino al 31.

