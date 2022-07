L’agente di Boban Marjanovic smentisce qualsiasi ritorno in Europa

Questa mattina era circolata la voce di un interessamento della Virtus Bologna per Boban Marjanovic, recentemente scambiato da Dallas a Houston e incerto sul proprio futuro ai Rockets. Il lungo serbo sarebbe sicuramente un gran colpo per l’Europa, dove ha giocato fino al 2015. A spegnere i sogni bianconeri è però arrivato a gamba tesa l’agente del giocatore, il potente Misko Raznatovic: il procuratore serbo ha negato che Marjanovic sia interessato ad un ritorno in Europa, sia alla Virtus che in altre squadre.

Nell’ultima stagione in NBA, Marjanovic ha giocato 23 partite a Dallas con 4.3 punti di media.

Boban Marjanovic doesnt consider European offers! All the rumors are fake!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) July 1, 2022