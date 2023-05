L’agente di Dillon Brooks attacca Shams Charania per aver diffuso “fake news”

Mike George, l’agente che rappresenta la star dei Memphis Grizzlies, Dillon Brooks, si è rivolto a Twitter per sferrare un duro colpo a Shams Charania per aver diffuso false informazioni sul giocatore. Il tweet di George è arrivato in risposta al rapporto di Charania secondo cui i Grizzlies avevano deciso di non rinnovare Brooks in nessuna circostanza.

“@ShamsCharania il leader della diffusione di notizie false e dell’attacco ai giocatori. Il motivo per cui qualsiasi giocatore della lega parla con questo ragazzo mi fa impazzire. #weirdo”.

Dillon Brooks è stato recentemente sotto i riflettori a causa dei suoi commenti su LeBron James durante la serie di playoff del primo turno dei Grizzlies contro i Los Angeles Lakers. Nonostante le osservazioni controverse, la prestazione in campo di Brooks è stata impressionante quest’anno e ha dato un contributo significativo alla stagione dei Grizzlies.

La speranza è che presto ci sia una soluzione per Dillon Brooks. Non è facile per un giocatore come lui non sapere del proprio futuro. Sicuramente potrebbe fare del bene da un punto di vista cestistico in qualunque squadra giocherà nel 2023-2024, anche se Memphis è proprio il posto perfetto per lui.

