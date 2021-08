L’agente di Mannion è sicuro: “Nico tornerà in NBA”

Nelle ultime ore la Virtus Segafredo Bologna ha ufficializzato l’accordo raggiunto con Nico Mannion: il giocatore italiano quindi la prossima stagione giocherà nel campionato nostrano.

Jordan Schultz, insider e collaboratore per Espn, ha riportato le parole dell’agente di Mannion, Bill Duffy, che si è detto fiducioso di poter rivedere in NBA il suo assistito nel giro di un paio di anni.

Duffy quindi si è detto entusiasta della grande opportunità che avrà Mannion di migliorare e proseguire nel suo percorso di crescita: “La sua intenzione è quella di tornare in NBA, ma prima vuole aiutare la Virtus Bologna a vincere l’Eurocup e il campionato”

I Golden State Warriors manterranno i diritti di Mannion in qualità di restricted free agent.

Bill Duffy tells me Mannion will have an opportunity to return to the NBA in 1-2 years. Duffy adds this as well:@BDASportsINTL @niccolomannion pic.twitter.com/xI6PbNoOyM

— Jordan Schultz (@Schultz_Report) August 10, 2021