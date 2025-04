“L’airball migliore di sempre”, i minuti da coach, il quarantello sfiorato: un’altra SERATA ICONICA per Nikola Jokic

Negli ultimi anni tutto ciò che Nikola Jokic tocca si trasforma in oro. Così succede anche che il serbo riesca a far vincere la sua squadra con un airball.

Sul 99-99 in gara 4 del primo turno a Ovest, con i suoi Denver Nuggets sotto 2-1 nella seria, Jokic si prende una responsabilità pesantissima. A pochi secondi dal termine scaglia una tripla fuori equilibrio, marcato da due uomini. Scelta che oggettivamente sarebbe eufemistico definire discutibile. Ne viene fuori un airball, sul quale però si avventa Aaron Gordon con una formidabile scelta di tempo. Schiacciata al volo proprio prima della sirena finale e pareggio per i Nuggets che si riprendono il vantaggio del fattore campo. E subito i social si sono scatenati, definendo quello di Jokic come “l’airball migliore nella storia del basket”.

Lo stesso Jokic ha dichiarato di essersi reso conto che il tiro sarebbe finito malissimo mentre lo tentava. Il serbo aveva comunque trascinato i suoi con 36 punti, 14/25 dal campo, 21 rimbalzi e 8 assist. L’impressione però è che ci sia sempre qualcosa che non va nell’ambiente Nuggets. Lo testimonia in parte un’altra scena da allenatore da parte dello stesso Jokic che durante il terzo quarto ha chiesto (e ottenuto) la sostituzione di Jamal Murray. Un siparietto che segue quello di qualche giorno fa in cui la superstar di Denver aveva addirittura preso una lavagnetta per dare indicazioni ai compagni. Con un clima tutt’altro che idilliaco e i titolari spremuti (tutto il quintetto base ha giocato più di 42 minuti) la serie con i Clippers si preannuncia ancora difficilissima. Dall’altra parte i i biancorossi masticano amaro per le due sconfitte rocambolesche incassate finora, facendo seguito a quella di gara 1 in overtime.