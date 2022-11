Lakers, 3 free agent per sopperire all’assenza di LeBron James

LeBron James è stato listato come day-to-day dai Los Angeles Lakers a causa di un affaticamento all’adduttore sinistro. Tuttavia, il guru dell’NBA Shams Charania ha anche riferito che i californiani intendono far saltare alla loro superstar le prossime due partite, dandogli così un totale di otto giorni per riposarsi e riprendersi.

James may miss home games Friday vs. Kings and Sunday vs. Nets, which would give him and the Lakers eight days off until the next contest (Nov. 18 vs. Pistons) to recover from foot and adductor issues. https://t.co/NSjRH7BCQh — Shams Charania (@ShamsCharania) November 10, 2022

Non è tutto ciò che Shams ha riportato giovedì. Secondo il famoso insider NBA, i Lakers potrebbero anche essere sul mercato per cercare alcuni rinforzi in modo da sopperire all’assenza di LeBron. Shams riferisce che questo potrebbe presentarsi sotto forma di Moe Harkless, Joe Wieskamp e Tony Snell:

“Hanno lavorato su Moe Harkless di recente e mi è stato detto che i Lakers hanno anche intrattenuto dei contatti con i freeagent Joe Wieskamp e Tony Snell”.

LeBron non resterà fuori per troppo tempo e dovrebbe tornare in campo più o meno a breve. Questo potrebbe accadere già venerdì prossimo contro i Detroit Pistons. Però meglio avere uno o due giocatori di rotazione in più per dare qualche minuto e provare a portare a casa un paio di successi. Stiamo a vedere se nelle prossime ore si sbloccherà qualcosa da questo punto di vista.

