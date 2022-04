Lakers, ai compagni non piaceva il body language di LeBron verso Westbrook

Niente eccita l’NBA più delle storie senza fine che circondano LeBron James, Russell Westbrook e i Los Angeles Lakers. O così sembra. Vista com’è andata la stagione per i Purple & Gold, pare che tutti coloro che non fanno parte della squadra si stiano godendo il disastro.

Russell Westbrook ha già chiamato LeBron James e Anthony Davis per dire che vorrebbe restare, secondo quanto riferito, e coach Frank Vogel è stato licenziato.

È diventato ampiamente chiaro che Westbrook non fitta bene con il roster dei Los Angeles Lakers e con una compagine di così alto livello. Ora, secondo un articolo di Silver Screen & Roll, che citava il LA Times, LeBron James sembrava avere poca pazienza nei confronti dell’ex MVP, cosa che i loro compagni di squadra avevano notato abbastanza.

A metà stagione, i giocatori hanno iniziato a notare il linguaggio del corpo di James circa le pessime prestazione di Westbrook, un segno in campo di riconoscimento del fatto che il piano suo e dei Lakers non avrebbe funzionato. Alcuni giocatori dei Lakers erano infastiditi dal modo in cui le spalle di James cadevano regolarmente e da come la sua testa si bloccava dopo le occasioni fallite di segnare o difendere.

Questo è solo un motivo in più per non vedere Russell Westbrook ai Lakers. Questo sicuramente complicherà le cose tra LeBron e Westbrook, i quali hanno entrambi rilasciato interviste molto interessanti. Con il modo in cui le cose si stanno svolgendo, i prossimi giorni diventeranno sempre più imbarazzanti per l’orgogliosa organizzazione.

