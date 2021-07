Lakers alla ricerca di un playmaker “che faccia la differenza”: si offre Mario Chalmers

I Los Angeles Lakers in offseason potrebbero perdere Dennis Schroeder in free agency, viste le elevate richieste economiche del tedesco. Per sostituirlo, i giallo-viola sarebbero alla ricerca di un playmaker “che possa fare la differenza”, un difference maker. In attesa di conoscere quali saranno le mosse dei Lakers nella free agency del prossimo mese, chi si è offerto ad LA è stato Mario Chalmers. Il veterano, 35 anni, ha giocato l’ultima stagione all’Aris Salonicco in Grecia. Probabilmente non è quello che i Lakers stanno cercando, sia per l’età sia per il fatto che è fuori dalla NBA dal 2018.

“Datemi una possibilità… Solo un workout oppure una partitella” ha scritto Chalmers su Twitter, offrendosi ai Lakers. Il playmaker ha già condiviso lo spogliatoio con LeBron James a Miami, vincendo due titoli.

Let me get a shot at this…..just a workout or let me come play pick up..RT @Sportando: Lakers reportedly aiming to a “difference-making playmaker” in offseason https://t.co/bi72cULiHw — Mario Chalmers (@mchalmers15) July 13, 2021