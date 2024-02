Lakers, Christian Wood è la pedina di scambio chiave per questa trade deadline?

LeBron James e i Los Angeles Lakers hanno vinto tre partite consecutive dopo un inizio difficile della loro mostruosa trasferta in Grammy. I Lakers sono ora due partite sopra lo 0,500 mentre tornano a Los Angeles, e James ha continuato a giocare a un livello da All-NBA nonostante abbia da poco compiuto 39 anni. Occhio però perché i Lakers potrebbero muovere Christian Wood.

Come per molti altri team di LeBron James, diversi role player dei Lakers hanno probabilmente perso il sonno nelle ultime notti, mentre si avvicina la trade deadline NBA e un nome che ha alimentato i rumors è quello del big man dei Lakers, Christian Wood, che ha firmato con la squadra nella free agency della scorsa offseason.

“Se L.A. non farà un accordo più ampio, non stupitevi se i Lakers decidessero di rinunciare a una scelta del secondo giro per far entrare Christian Wood in un altro roster”, ha riferito recentemente John Hollinger di The Athletic. “La sua player option da 3 milioni di dollari per la prossima stagione renderà probabilmente l’operazione più costosa di un tipico accordo con un contratto al minimo in scadenza. Ma nel caso di Los Angeles, il calcolo finanziario per accedere alla distribuzione di circa 9 milioni di dollari di tasse alle squadre sottoposte a tassazione lo renderà un’operazione vantaggiosa”.

Christian Wood ha avuto finora una stagione un po’ altalenante nella sua nuova veste di giocatore dei Lakers, e recentemente ha twittato “lol” poco dopo l’annuncio della formazione titolare di Los Angeles contro gli Atlanta Hawks, senza la sua presenza.

