Lakers, COLPO DI SCENA: annullato lo scambio Williams-Knecht

Dopo lo scambio Doncic-Davis, i Los Angeles Lakers avevano messo quella che sembrava essere la ciliegina sulla torta prendendo Mark Williams dagli Charlotte Hornets. I giallo-viola avevano così trovato il lungo che avrebbe riempito il vuoto lasciato da AD sotto canestro, un giocatore promettente di appena 23 anni che sta mantenendo 15.6 punti e 9.8 rimbalzi di media in questa stagione. Per Williams, i Lakers avevano ceduto il rookie Dalton Knecht, Cam Reddish, una scelta al primo turno del Draft 2031 non protetta e uno scambio di scelte al Draft nel 2030.

Nelle scorse ore però, a oltre tre giorni dalla conclusione di quello scambio, i Lakers hanno annunciato che la trade è stata annullata. La motivazione ufficiale è il “fallimento nel soddisfare le condizioni della trade”.

Come riportato da Shams Charania, Mark Williams, giocatore che nelle sue precedenti due stagioni NBA aveva disputato un totale di appena 62 partite, non ha superato le visite mediche. Per i Lakers è un grosso problema, visto che a mercato chiuso si ritrovano con un reparto lunghi improvvisamente poverissimo: con la partenza di Davis, rimangono infatti solo Rui Hachimura, Maxi Kleber, Jaxson Hayes e Christian Wood.

Per the Lakers: The trade between the Charlotte Hornets and the Los Angeles Lakers has been rescinded due to failure to satisfy a condition of the trade.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) February 9, 2025