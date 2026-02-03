Lakers e LeBron James verso l’addio: separazione sempre più probabile

Il rapporto tra i Los Angeles Lakers e LeBron James sembra essere arrivato a un punto di non ritorno. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, entrambe le parti sarebbero ormai pronte a separarsi al termine della stagione, aprendo ufficialmente a uno degli addii più clamorosi nella storia recente della NBA.

A rivelarlo è stato il noto insider Jake Fischer, che ha descritto il clima che si respira attualmente a Los Angeles come estremamente chiaro sul futuro della superstar.

Jake Fischer: “Lakers e LeBron pronti ad andare avanti separatamente”

Nel suo intervento, Fischer è stato molto diretto:

“I Lakers sono certamente pronti ad andare avanti senza LeBron James e penso che anche LeBron James sia pronto a voltare pagina rispetto ai Lakers. Questo è il sentimento ormai dato per scontato a Los Angeles su ciò che accadrà quest’estate”.

The Lakers and LeBron James are reportedly ready to move on from each other, per @JakeLFischer “definitively, the Lakers are ready to move on from LeBron James and I think LeBron James is ready to move on from the Lakers as well. That’s kind of the foregone sentiment in Los… pic.twitter.com/M2QzRDe1AN — NBACentral (@TheDunkCentral) February 2, 2026

Parole forti, che confermano come l’idea di una separazione tra LeBron James e i Lakers non sia più solo una suggestione, ma una prospettiva concreta in vista dell’offseason NBA.

Fine di un’era a Los Angeles?

Arrivato ai Lakers nel 2018, LeBron James ha riportato la franchigia gialloviola al successo con il titolo NBA del 2020, diventando uno dei pochi giocatori capaci di vincere un anello con tre squadre diverse. Tuttavia, nelle ultime stagioni, il progetto tecnico ha mostrato evidenti limiti.

Nonostante le ottime prestazioni individuali di LeBron, i Lakers hanno faticato a imporsi come vera contender, alternando playoff deludenti a eliminazioni premature. Una situazione che avrebbe spinto entrambe le parti a riflettere sul futuro.

LeBron James e il futuro: cosa succede ora?

Con LeBron che si avvicina alla fase finale della sua carriera, il suo obiettivo resta chiaro: competere per il titolo NBA. Se i Lakers non sono più in grado di garantirgli una squadra all’altezza, l’ipotesi di un addio diventa inevitabile.

Allo stesso tempo, la dirigenza di Los Angeles potrebbe decidere di:

avviare una nuova ricostruzione

liberare spazio salariale

costruire il futuro attorno a un nucleo più giovane

Mercato NBA: estate rovente in arrivo

Se l’addio tra Lakers e LeBron James verrà confermato, l’estate NBA si preannuncia infuocata. Qualsiasi movimento che coinvolga uno dei più grandi giocatori di sempre avrebbe un impatto enorme sull’intera lega, sia a livello sportivo che mediatico.

Squadre ambiziose, contender al titolo e franchigie in cerca di visibilità potrebbero tutte valutare l’idea di puntare su LeBron, rendendo il mercato ancora più imprevedibile.

Conclusione: addio inevitabile?

Al momento non c’è ancora un annuncio ufficiale, ma il sentiment che arriva da Los Angeles è chiaro: Lakers e LeBron James sembrano pronti a dirsi addio. Dopo anni intensi, successi storici e aspettative altissime, una delle partnership più iconiche della NBA moderna potrebbe chiudersi già questa estate. Il futuro di LeBron James e quello dei Lakers stanno per prendere strade diverse, e l’intera NBA osserva con attenzione.