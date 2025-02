Lakers, e ora? Chi può prendere LA come centro dopo che è sfumato Mark Williams

I Los Angeles Lakers nelle scorse hanno ricevuto una doccia gelida: Mark Williams ha fallito diversi test durante le visite mediche, così la trade è stata annullata. Dopo la trade deadline, che era il 6 febbraio, il regolamento NBA infatti non prevede la possibilità di modificare i parametri degli scambi: si può solo accettare o annullare una trade. Evidentemente i problemi di Williams, che in due anni e mezzo di NBA ha saltato 128 partite su 213, erano piuttosto seri. Ma questa decisione è particolarmente sofferta per i Lakers, visto che a mercato ormai chiuso non hanno possibilità di prendere un centro al posto di Williams.

Dopo la partenza di Anthony Davis in direzione Dallas, infatti, il reparto lunghi giallo-viola è poverissimo: Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Christian Koloko, Christian Wood e Maxi Kleber sono i nomi dei giocatori rimasti, e non sono di certo granché. Se prima i Lakers erano dati tra i favoriti alla vittoria del titolo grazie al nuovo assetto del roster, l’assenza di Mark Williams ha fatto crollare le loro chances anche per i bookmakers. Ma come possono i Lakers correggere il tiro? Le possibilità sono assai ridotte, anche perché il salary cap non è a loro favore. Siccome Los Angeles eccede il primo apron, il regolamento NBA non permette loro di firmare giocatori dal mercato dei buyout che, prima di liberarsi, avessero uno stipendio superiore alla Mid Level Exception, ovvero 1.6 milioni di dollari.

In sintesi i Lakers potranno aggiungere solo free agent che, prima di diventarlo, guadagnavano al massimo 1.6 milioni di dollari. Niente Daniel Theis, niente Mo Bamba, niente Cody Zeller, alcune delle ipotesi delle ultime ore. JaVale McGee ha firmato in Porto Rico, restano Dwight Howard, che non sembra avere intenzione di tornare a giocare, e DeMarcus Cousins, che gioca in Mongolia. Nessun nome che comunque possa fare la differenza per i Lakers, e quindi forse non vale nemmeno la pena considerarli. È probabile a questo punto che i giallo-viola rimarranno come sono, sperando che la coppia James-Doncic sia abbastanza per andare in fondo nei Playoff.