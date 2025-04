Lakers, JJ Redick sceglie delle rotazioni MAI VISTE per il secondo tempo di Gara-4

I Los Angeles Lakers hanno perso Gara-4 di misura, scivolando sotto 3-1 nella serie contro i Minnesota Timberwolves: un’altra sconfitta significherebbe una clamorosa eliminazione al primo turno. Ieri sera, per portarla a casa a tutti i costi, nel secondo tempo JJ Redick ha fatto qualcosa che non si era mai visto nella storia dei Playoff NBA: ha deciso di ridurre le rotazioni a 5 giocatori. In campo, per 24′ di fila, sono rimasti solo LeBron James, Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura e Dorian Finney-Smith. Panchinati invece Jaxson Hayes, Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt e Jordan Goodwin che avevano visto il campo nel primo tempo.

La scelta alla fine non ha pagato, un po’ perché dall’altra parte c’era un Anthony Edwards in formato Superman, autore di 43 punti, un po’ perché forse l’elevato minutaggio ha sfiancato i giallo-viola. LeBron, 40 anni, ha sì sfornato un paio di giocate difensive di alto livello ma non ha segnato nemmeno un punto nell’ultimo quarto, forse in debito di ossigeno. Il King è anche rimasto a guardare sul possesso decisivo, finché la palla non è arrivata a Reaves che ha però preso solo ferro.

Alla fine sia James che Doncic hanno chiuso con 46′ su 48′ in campo, seguiti dai 41′ di Hachimura e Finney-Smith.

All 5 of the Lakers second half starters played every minute of the 2nd half.

