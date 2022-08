Lakers, la trade per Beverley inciderà molto sul futuro di Westbrook

Quando la trade dei Los Angeles Lakers per Patrick Beverley è stata finalizzato giovedì, è immediatamente aumentata la possibilità che Russell Westbrook abbia giocato la sua ultima partita per la squadra della sua città natale al termine della scorsa regular season.

Ecco cos’ha scritto Jovan Buha di The Athletic:

“L’arrivo di Beverly rende più probabile che Westbrook sarà fuori dal roster dei Los Angeles Lakers all’inizio del training camp, o perché ci sarà uno scambio o perché la squadra l’avrà mandato a casa come i Rockets hanno fatto con John Wall la scorsa stagione, secondo una fonte vicina alla situazione”.

“Questo non è il roster finale dei Lakers. Un’altra mossa è sul punto di essere completata. È improbabile che facciano subito un altro scambio, ma la squadra sta ancora perseguendo attivamente accordi con Westbrook e altre strade per migliorare il roster prima del ritiro, secondo fonti arrivate direttamente dalla Lega”.

Buha è ben informato per quanto riguarda i Los Angeles Lakers, quindi le sue informazioni devono essere prese sul serio. Certo, tutti quanti abbiamo pensato la stessa cosa scritta dal giornalista di The Athletic. Ma noi non abbiamo i suoi contatti. Stiamo a vedere come si evolverà la situazione e se i Lakers davvero lasceranno a casa Westbrook dopo aver acquisito i diritti di Patrick Beverley.