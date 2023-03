LeBron James potrebbe tornare nell’ultima settimana di RS, ma lui sbotta

I Los Angeles Lakers stanno continuando la rincorsa al Play-in dopo una prima parte di stagione molto deludente: con 9 partite rimanenti, i giallo-viola sono decimi e hanno un record di 36-37. Se la stagione regolare finisse oggi, si qualificherebbero per il Play-in con l’ultima posizione disponibile e dovrebbero affrontare i Dallas Mavericks in gara secca. Chi potrebbe togliere loro la decima posizione sono i Jazz e i Pelicans, entrambi a 0.5 gare di distanza. In tutto questo, LeBron James segue i Lakers ancora in borghese dalla panchina per via dell’infortunio al piede subito subito dopo l’All Star Game.

LeBron inizialmente sarebbe dovuto stare fuori 2-3 settimane come minimo, ad oggi ne sono passate 4 e il rientro non è ancora vicino. Vari giornalisti come Adrian Wojnarowski poco fa hanno riportato che l’obiettivo dei Lakers sarebbe quello di riavere James per l’ultima settimana di stagione regolare. Secondo queste notizie, il 23 di Los Angeles sarebbe stato rivalutato proprio in questi giorni e avrebbe ripreso le attività sul campo.

Ma è qui che è intervenuto il diretto interessato: con un tweet, LeBron James ha smentito qualsiasi visita medica e tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni. “Non c’è stata alcuna valutazione oggi e non esiste una data precisa per il mio rientro. Lavoro tutti i giorni per dare a me stesso la migliore chance di tornare al massimo della forma, non importa quando. Dio benedica le vostre fonti. Io parlo per me stesso!” ha scritto James, piuttosto piccato.