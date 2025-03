Lakers-Mavs, asse ancora caldo? Ipotesi Daniel Gafford per l’estate

A febbraio, i Los Angeles Lakers e i Dallas Mavericks hanno chiuso una delle trade più clamorose di sempre, costruita intorno a Luka Doncic e Anthony Davis. Ma l’asse tra Los Angeles e Dallas sembra ancora caldo: secondo Jovan Buha di The Athletic, i giallo-viola potrebbero valutare l’acquisizione in estate di Daniel Gafford, attuale centro dei Dallas Mavericks, per rafforzare il proprio reparto lunghi nella prossima stagione. Il giocatore non sarebbe incedibile per i texani, mentre i Lakers sono infatti piuttosto leggeri sotto canestro dopo aver rinunciato a Mark Williams, preso da Charlotte e poi rispedito al mittente per via dei problemi fisici.​

Per i Lakers, l’inserimento di Gafford potrebbe rappresentare quindi un’opportunità per migliorare la profondità nel ruolo di centro in estate. Il lungo dei Mavs ha il contratto in scadenza nel 2026 e nella prossima stagione percepirà 14.3 milioni di dollari. Secondo Eric Pincus, un giocatore che potrebbe lasciare LA in estate è il rookie Dalton Knecht, già ceduto agli Hornets nella trade per Williams e poi tornato all’ovile.​

In questa stagione, Daniel Gafford sta segnando 12.3 punti di media con 6.9 rimbalzi, anche se come molti compagni è attualmente infortunato: la sua ultima partita risale all’11 febbraio.